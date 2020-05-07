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Общество

Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»

Эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в ситуацию на рынке недвижимости. Исходя из непростой экономической ситуации многие предпочитают сейчас не совершать сделки, притормозив с приобретением квартиры или дома. Риски понятны, деньги могут понадобиться на чёрный день, а попадать в кредитную кабалу в состоянии неопределённости — что же будет с родиной и с нами — не хочется. Однако некоторые эксперты утверждают, что именно сейчас брать ипотеку как раз таки выгодно.

Снижение заявочной активности по жилью в России, по мнению экспертов, составило более 70 % по вторичному жилью и более 60 % по новостройкам.

«Псков в этом смысле не исключение: мы пока не мониторили ситуацию за апрель, но уже сейчас можно говорить о снижении объёма заявок более чем на 50 %», - отметил президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко.

Газета «Псковская правда» выяснила нюансы. 

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