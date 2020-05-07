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Общество

В Пскове росгвардейцы поздравили с Днём Победы супругу ветерана войск правопорядка

В преддверии Дня Победы росгвардейцы навестили супругу ветерана войск правопорядка Петра Заруцкого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 1942 году Пётр Заруцкий был мобилизован и направлен служить в войска НКВД в Иркутск. Вскоре он был переведён на учёбу в военное училище Свердловска. В 1945 году лейтенанта Петра Заруцкого направили на службу оперуполномоченным контрразведки.

Потом была служба на Севере, в Казахстане, где по выслуге лет молодой и полный сил Пётр Заруцкий сменил род деятельности и прослужил ещё 25 лет в гражданской обороне. За время службы он был награждён орденом Красной Звезды и многими медалями.

В 2019 году Пётр Заруцкий на 95-м году ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

«Полина Фёдорова была искренне рада приходу гостей. Росгвардейцы пожелали долгих лет жизни и крепкого здоровья, поздравили с наступающим праздником и вручили памятный подарок», - отметили в ведомстве.

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