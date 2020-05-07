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Общество

Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота

Из-за коронавируса общественный транспорт ходит только в определенные часы. Фото: Дарья Хваткова.

Жители Пскова могут отследить автобусы при помощи бота. В связи с частыми корректировками расписания из-за ограничений по коронавирусу «Псковпассажиравтотранс» советует псковичам проверять актуальное время прибытия общественного транспорта при помощи специального бота.

Бот функционирует в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

Чтобы отследить свой автобус через бота «ВКонтакте», необходимо зайти в группу «Псковпассажиравтотранса» и выбрать раздел «отследить автобус». Бот предложит вам начать общение. Далее нужно ввести номер автобуса, выбрать остановку и направление автобуса, после чего компьютерный помощник пришлет актуальное для вас расписание.

Работа Telegram-бота «Псков. Автобусы» строится по аналогичному принципу.

Еще один способ отследить нужный вам автобус – использовать сервис Яндекс.Транспорт. С помощью этого приложения пассажиры могут узнать, где находится ближайшая остановка общественного транспорта, какие маршруты от неё отходят, куда на них можно доехать, а также выяснить, где сейчас находится ваш автобус.

Отметим, что 7 мая бот в соцсети «ВКонтакте» не отзывается на запросы пассажиров, хотя псковичи утверждают, что еще вчера он функционировал без перебоев. Возможно, сегодня он оказался перегружен. Telegram-помощник же функционирует исправно.

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