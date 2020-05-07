Горячую воду в Пскове начнут отключать с 25 мая

14:18, 07 мая 2020, ПАИ

С 25 мая в Пскове начнут отключать горячую воду. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный инженер МП г. Пскова «ПТС» Пётр Гречух.

«У нас есть определенный график остановок горячей воды, будем следовать ему, - рассказал Пётр Гречух. – Сейчас копаем Рижский проспект, чтобы уменьшить поле деятельности. Одну котельную остановили, чтобы могли перевести на другую».

По решению мэра Москвы Сергея Собянина из-за коронавируса и самоизоляции граждан горячую воду в домах не будут отключать до 1 июля.

По словам главного инженера, Псков тоже стремится к этому.

«С 25 мая небольшие микрорайоны начнем отключать, - отметил Пётр Гречух. – В июне - Центр и Запсковье».