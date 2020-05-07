0
17:33
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17:06
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
16:57
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
16:27
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
15:58
Второй COVID-центр предложили создать в Псковской области
15:52
20 тысяч масок передал Александр Котов соцработникам от регионального отделения «Единой России»
15:36
600 пациентов с коронавирусом будут готовы разместить в Псковской городской больнице
Еще новости
Общество

Курортный сезон в Крыму может не состояться

По мнению главы Крыма, гостиницы и курорты еще долго будут закрыты. Фото: Андрей Степанов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за распространения коронавируса на полуострове вряд ли состоится курортный сезон. Об передает ТАСС с совещания по предупреждению коронавируса в республике.

По заявлению главы региона, предприятия курортной сферы и общепита в Крыму не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация. «Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом – это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться. Есть понимание, что курортный сезон вряд ли состоится», - сказал Сергей Аксенов.

В республике из-за пандемии коронавируса ввели режим повышенной готовности. До 1 июня ограничено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие на полуостров обязаны находиться на 14-дневном карантине. По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года туристический поток может снизиться на 950 тысяч человек. Эксперты прогнозируют, что Крым в это время недосчитается около 2 миллионов туристов.

Снять же все ограничения, по мнению главы Крыма, будет возможно только после появления вакцины от коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В Подмосковье за нарушителями самоизоляции следят видеокамеры Всех сотрудников первичного звена здравоохранения предложено обеспечить респираторами Опубликовано новое расписание автобусов в Великих Луках Праздничный онлайн-концерт подготовил Городской культурный центр Пскова к 9 Мая Российский инфекционист рассказал, когда появится вакцина от коронавируса Форсировать развитие внутреннего туризма поручил Владимир Путин В Псковской области у поступившего в больницу пациента с инфарктом выявили коронавирус Беременных псковичек с коронавирусом будут отселять в старое здание роддома Ограничения в Москве продлили до 31 мая Ирина Сивачёва призвала обращать внимание на утилизацию медицинских отходов
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ПРЯМОЙ ЭФИР)
07 мая 2020
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ПРЯМОЙ ЭФИР)
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
07 мая 2020
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
07 мая 2020
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
07 мая 2020
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Второй COVID-центр предложили создать в Псковской области
07 мая 2020
Второй COVID-центр предложили создать в Псковской области
20 тысяч масок передал Александр Котов соцработникам от регионального отделения «Единой России»
07 мая 2020
20 тысяч масок передал Александр Котов соцработникам от регионального отделения «Единой России»
600 пациентов с коронавирусом будут готовы разместить в Псковской городской больнице
07 мая 2020
600 пациентов с коронавирусом будут готовы разместить в Псковской городской больнице
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
07 мая 2020
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

Идет загрузка...