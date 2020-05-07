Курортный сезон в Крыму может не состояться

14:47, 07 мая 2020, ПАИ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за распространения коронавируса на полуострове вряд ли состоится курортный сезон. Об передает ТАСС с совещания по предупреждению коронавируса в республике.

По заявлению главы региона, предприятия курортной сферы и общепита в Крыму не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация. «Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом – это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться. Есть понимание, что курортный сезон вряд ли состоится», - сказал Сергей Аксенов.

В республике из-за пандемии коронавируса ввели режим повышенной готовности. До 1 июня ограничено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие на полуостров обязаны находиться на 14-дневном карантине. По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года туристический поток может снизиться на 950 тысяч человек. Эксперты прогнозируют, что Крым в это время недосчитается около 2 миллионов туристов.

Снять же все ограничения, по мнению главы Крыма, будет возможно только после появления вакцины от коронавируса.