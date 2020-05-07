Псковские росгвардейцы принимают участие в акции «Георгиевская лента»

15:02, 07 мая 2020, ПАИ

Накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Управлении Росгвардии по Псковской области проходит акция «Георгиевская лента». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны, выполняющие в штатном режиме задачи по охране общественного порядка, вышли на службу с георгиевскими ленточками на груди.

«Таким образом росгвардейцы на своем примере покажут жителям региона, как правильно крепить ленточку – на груди, возле сердца. Ведь этот символ – дань памяти и знак уважения к тем, кто на фронте и в тылу приближал Победу», - отметили в ведомстве.