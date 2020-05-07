Путин: Обеспечение бесперебойной работы транспорта в период коронавируса – стратегическая задача

15:07, 07 мая 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта в период пандемии важной стратегической задачей. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспорта 7 мая.

«Как и другие ключевые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией и вынужденными ограничениями. Мы видим, как сократились объёмы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, многие компании терпят убытки», - сказал президент и подчеркнул, что в таких непростых условиях отечественные транспортные и логистические компании продолжают бесперебойную работу.

Глава государства поручил губернаторам предусмотреть региональные механизмы поддержки транспорта.