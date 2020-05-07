600 пациентов с коронавирусом будут готовы разместить в Псковской городской больнице

15:36, 07 мая 2020, ПАИ

600 пациентов с коронавирусом будут готовы разместить в Псковской городской больнице. Об этом на совещании с медиками 7 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона пояснил, что, по нормативу Минздрава, в области уже действует 313 коек для пациентов с COVID-19, однако он принял решение довести число коек до 600 с учётом того, что в регион прибыло значительное количество приезжих дачников.

«Ситуация по дальнейшему увеличению коечного фонда абсолютно оправдана. Будем увеличивать до 600 коек, это наш основной план», - согласилась с губернатором председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Она также уточнила, что из действующих на сегодняшний момент 313 коек 50% оснащены аппаратами ИВЛ. Всего в горбольнице находятся 310 пациентов, у 213 из которых диагностирован коронавирус.