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Общество

Марина Гаращенко: Любая медорганизация в Псковской области должна работать по принципу инфекционного стационара

«Любая медицинская организация в Псковской области должна работать по принципу инфекционного стационара», - считает председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом она заявила на селекторном совещании с медиками региона 7 мая.

По словам Марины Гаращенко, любой человек, который сегодня придёт в медицинское учреждение — пациент или сотрудник, может оказаться инфицирован коронавирусом. Поэтому необходимо все медорганизации перевести в режим инфекционного стационара.

Марина Гаращенко также рассказала, что всем медикам, которым должны были выплатить допсредства из федерального и областного бюджетов, уже произведены начисления. Она попросила своих коллег проконтролировать получение средств.  

«Люди работают и трудятся на благо нас с вами», - заключила председатель комитета.

 

 

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