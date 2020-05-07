Марина Гаращенко: Любая медорганизация в Псковской области должна работать по принципу инфекционного стационара

15:42, 07 мая 2020, ПАИ

«Любая медицинская организация в Псковской области должна работать по принципу инфекционного стационара», - считает председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом она заявила на селекторном совещании с медиками региона 7 мая.

По словам Марины Гаращенко, любой человек, который сегодня придёт в медицинское учреждение — пациент или сотрудник, может оказаться инфицирован коронавирусом. Поэтому необходимо все медорганизации перевести в режим инфекционного стационара.

Марина Гаращенко также рассказала, что всем медикам, которым должны были выплатить допсредства из федерального и областного бюджетов, уже произведены начисления. Она попросила своих коллег проконтролировать получение средств.

«Люди работают и трудятся на благо нас с вами», - заключила председатель комитета.