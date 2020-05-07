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Общество

Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95%

В апреле на 70-95% упал пассажиропоток на всех видах транспорта в России. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина по развитию транспорта в стране.

«Если первый квартал дал нам снижение где-то в 3-4% по грузообороту и пассажирообороту, то в апреле ситуация кардинально поменялась: в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта - падение от 70% до 95%», - рассказал глава ведомства. 

Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за четыре недели апреля снизился на 92%.

В московских аэропортах пассажиропоток упал на 94%, в других крупных аэропортах России приблизительно такая же ситуация, отмечали в АЭВТ.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле 2020 года снизились почти на 70% по сравнению с апрелем прошлого года - до 30,3 млн человек.

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