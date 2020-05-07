Российский инфекционист рассказал, когда появится вакцина от коронавируса

16:55, 07 мая 2020, ПАИ

От испытаний вакцины от коронавируса на грызунах до её применения при лечении новой инфекции очень далеко. Так считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, сообщает РИА Новости.

«С вакциной это очень сложный вопрос. Когда она появится? Я думаю, что, по-хорошему, не раньше чем через год», - заметил врач.

Ранее итальянские учёные заявили, что первыми в мире создали вакцину, способную победить коронавирус, и она уже прошла испытание на грызунах. Эту ситуацию прокомментировал российский инфекционист. «Мало провести исследования на грызунах, после этого надо уже на крупных млекопитающих, потом на людях... Сейчас многие выдают желаемое за действительное. Люди хотят показать, что они работают, но от испытаний на грызунах до вакцины очень далеко», - сказал Владимир Никифоров.

Также врач уточнил, что итальянская вакцина не первая, ранее и другие государства сообщали о создании вакцины и начале испытаний.