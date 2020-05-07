Опубликовано новое расписание автобусов в Великих Луках

17:18, 07 мая 2020, ПАИ

С 8 по 31 мая в Великих Луках меняется расписание общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Жителей и гостей Великих Лук предупреждают, что автобусы ходят с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:30.

Расписание автобусов

№ 1 Телецентр – Транснефтемаш: с 6:00 до 20:30 ежедневно.

№ 1а улица Дружбы – Воробецкое: от ул. Дружбы – в 7:20, 8:45, 10:10, 11:15, 14:20, 15:35, 17:05, 18:25, 19:55, от Воробецкого – в 8:05, 9:25, 10:50, 11:55, 15:00, 16:25, 17:45, 19:10, 20:35.

№ 2 Телецентр – Дубрава-2: с 6:00 до 20:00, интервал движения – 20 минут.

Дубрава – Дорожный: в рабочие дни недели от Дубравы – в 6:09, 7:00; от посёлка Дорожный – в 6:40, 7:33 (до драмтеатра); от ЗАО «ЗЭТО» – в 17:00.

Дубрава – Мебельный комбинат: в рабочие дни от Мебельного комбината – в 8:10, от Дубравы – в 17:50. В выходные дни от Мебельного комбината – в 8:30, от Дубравы – в 16:30.

№ 4 ПМК – Лесхозмаш: с 6:00 до 20:30 ежедневно.

№ 4б ПМК – Воробецкое: от ПМК – в 6:50, 8:05, 8:25, 9:30, 9:50, 11:00, 11:30, 12:30, 12:50, 15:00, 16:00, 16:25, 17:20, 17:45, 18:50, 19:25, от Воробецкого – в 7:20, 7:45, 8:45, 9:10, 10:15, 10:35, 11:45, 12:10, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 16:40, 17:05, 18:00, 18:25, 19:20, 20:00.

№ 6 Райбольница – Демидово: в рабочие дни от Демидово – в 6:50, 7:20, 7:50, 9:10, 17:30, 19:35, от Райбольницы – в 7:20, 8:20, 10:00, 17:00, 19:05, в выходные дни от Демидово – в 6:50, 7:50, 8:50, 17:30, 19:35, от Райбольницы – в 7:20, 8:20, 9:20, 17:00, 19:10.

№ 8 Холмская – Дорожный: в рабочие дни недели от Холмской – в 5:55, 6:30, 7:30, от Дорожного – в 6:10, 7:02, 8:02.

№ 9 Лаврино – Фотьево: от Лаврино – в 6:45, 7:40, 8:40, 17:15, 18:15, от Фотьево – в 7:10, 8:10, 9:15, 16:50, 17:50, 18:40.

№ 9Б Лаврино – Инкубаторная: от Лаврино – в 7:15, 7:53, 8:50, 9:30, 17:00, 17:50, 18:50, 19:35, от Инкубаторной – в 6:55, 7:37, 8:25, 9:10, 17:30, 18:30, 19:20. Воскресенье – выходной.

№ 10 Телецентр – ЖБК: в рабочие дни недели ЖБК/Телецентр – в 6:20, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:55.

№ 11 Угольная – Переслегино: от Угольной – в 7:15, 8:15, 9:15, 17:15, 18:15, 19:15, от Переслегино – в 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

№ 12 Дружбы – Майкино: от Дружбы – в 7:05, 8:10, 17:10, 18:20, от Майкино – в 7:35, 8:45, 17:40, 18:50.

№ 13 Райбольница – Льнозавод: ежедневно от Райбольницы – в 7:30, 8:30, 9:50, 10:55, 11:55, 13:05, 14:15, 15:30, 16:35, 17:30, от Льнозавода – в 7:00, 8:00, 9:15, 10:20, 12:25, 13:45, 14:45, 16:05, 17:05.

В рабочие дни от Райбольницы – в 7:00, 8:05, 9:15, 10:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 17:05, от Льнозавода – в 7:30, 8:40, 9:50, 11:00, 13:10, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40.

№ 15 Мебельный комбинат – Булынино: с 6:00 до 20:00. Интервал движения – 20 минут.

№ 19 Телецентр – Дорожный в рабочие дни: от Телецентра – в 6:05, 7:05, 8:15, из Дорожного – в 6:35, 7:37, 8:50 (до театра).