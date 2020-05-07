В Подмосковье за нарушителями самоизоляции следят видеокамеры

17:31, 07 мая 2020, ПАИ

Около двух тысяч камер установлены в общественных местах в Московской области, с их помощью контролируют соблюдение гражданами режима самоизоляции. Об этом пишет RT.

«Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы «Безопасный регион», - сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Ежедневно камеры фиксируют более ста нарушителей.

Наибольшее внимание правоохранители уделяют детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным, лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам.