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Общество

Михаил Ведерников: Открытость властей перед жителями — существенный плюс при работе в условиях коронавируса

«Коронавирус вносит свои коррективы в нашу работу. Заставляет использовать новые формы взаимодействия. Но у этих изменений есть существенный плюс — открытость нашей работы для всех жителей области», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главами районов 7 мая.

По словам главы региона, такая обстановка накладывает на региональные власти дополнительную ответственность. «Все ограничительные меры, которые нам приходится соблюдать, не должны влиять на нашу ежедневную работу и на реализацию нацпроектов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он рассказал, что сегодня на первом селекторном совещании пройдёт беседа с главами Бежаницкого и Невельского районов.

Михаил Ведерников поблагодарил главу Бежаницкого района Сергея Михеева за профессионализм: «В Бежаницком районе у нас фактически отсутствует динамика распространения заболевания и чётко и слаженно реализуются нацпроекты».

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