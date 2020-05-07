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Общество

Сергей Михеев: Бежаницкий район активно участвует в нацпроектах

Бежаницкий район активно участвует в национальных проектах. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Михеев в ходе совещания под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 7 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Михеев рассказал, что идёт ремонт пристройки к Дому культуры и его помещений, дворов и общественных территорий, открыто цифровое образование в Чихачёвской средней школе. Кроме этого, в двух школах запланирован ремонт спортзалов.

Глава района отметил, что в бежаницкой средней школе появятся два кабинета цифровой образовательной среды, а за счет средств региона и районного бюджета будет начат ремонт Кудеверской школы.

Сергей Михеев сообщил, что планируется благоустроить 10 дворов, в ближайшее время продолжатся работы в сквере Псковских воинов-десантников. Глава района подчеркнул, что работы ведутся на перспективу.

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