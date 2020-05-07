4 млн рублей направят на софинансирование ремонта зала Лющикского центра культуры в Бежаницком районе

17:59, 07 мая 2020, ПАИ

В Бежаницком районе на ремонт зрительного зала Лющикского центра культуры из бюджета Псковской области будет выделено 4 млн рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главами районов 7 мая.

О финансировании ремонта культурного учреждения губернатора попросил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. При этом ещё 2,3 млн рублей будет выделено из бюджета муниципалитета. Всего на ремонт требуется порядка 6,3 млн рублей. По словам Сергея Михеева, сейчас вся необходимая документация на ремонт сдана на экспертизу.

Лющикский центр культуры – центральная усадьба сельхозпредприятия «Ударник» и центр сельского поселения «Лющикская волость». Хозяйство работает рентабельно. В настоящее время районом разработана проектно-сметная документация на ремонт зрительного зала (зал-трансформер: зрительный и спортивный зал).

Михаил Ведерников заявил, что после ремонта планируется распространить такой опыт оборудования залов-трансформеров и для культурных, и для спортивных мероприятий.