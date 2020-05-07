Вакцинацию детей возобновят в Псковской области

18:01, 07 мая 2020, ПАИ

В Псковской области возобновится вакцинация детей. Такая информация была озвучена 7 мая на совещании главы региона Михаила Ведерникова с главврачами учреждений здравоохранения.

Руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко напомнила, что вакцинация детей в Псковской области была временно приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

По словам главного врача Псковской детской городской поликлиники Эльвиры Мелех, в настоящий момент прививки делаются исключительно, если на этом настаивают родители. «Если нам сейчас разрешат проводить вакцинацию всех детей, то мы будем это делать», – отметила она. При этом специалист пояснила, что вакцинация в таком случае будет проводиться по предварительной записи, в определённые дни, по строгим показаниям и с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил, что сейчас его постановление приведено в соответствие с федеральными документами, а значит, разрешается вакцинация детей.

Михаил Ведерников попросил Александра Нестерука обнародовать этот документ, а Эльвире Мелех поручил проработать инструкции, как вакцинация будет проходить, какие это будут дни, по какому телефону гражданам можно будет позвонить, и другие вопросы.