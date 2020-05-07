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Общество

Пожаловаться на работодателя псковичи могут в приёмную «Единой России»

С 6 по 12 мая в региональной общественной приёмной «Единой России» проходит тематическая неделя по вопросам защиты трудовых прав граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Своё участие подтвердили депутат Государственной Думы ФС РФ, член Совета Федерации, депутаты Псковского областного Собрания депутатов и другие партнёрские организации. По итогам недели будет составлен реестр проблемных вопросов, которые требуют системного решения на региональном или федеральном уровне», – рассказал руководитель приёмной, депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Приёмы проходят в дистанционном формате. Записаться на приём и уточнить детали можно по телефону 8 (8112) 66-25-12.

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