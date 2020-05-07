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Общество

Маленьких псковичей приглашают на конкурс рисунков «Лето без ДТП!»

Маленьких псковичей приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Лето без ДТП!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе аминистрации Псковской области.

Конкурс с 5 мая по 5 июня проводит Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. К участию приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки и творческие работы принимаются на электронный адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.

Дополнительная информация – по телефону +79039476681 (WhatsApp, Viber, Telegram) в рабочие дни с 8:00 до 18:00.

Благотворительный фонд назван в память о девочке, попавшей в дорожно-транспортное происшествие 11 апреля 1997 года, в результате которого от полученных травм она ушла из жизни 4 июня 1997 года. В течение 53 дней за её жизнь боролись врачи, родные и близкие, но чуда так и не случилось.

Миссия фонда – помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.

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