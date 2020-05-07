Маленьких псковичей приглашают на конкурс рисунков «Лето без ДТП!»
Маленьких псковичей приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Лето без ДТП!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе аминистрации Псковской области.
Конкурс с 5 мая по 5 июня проводит Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. К участию приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки и творческие работы принимаются на электронный адрес: blag.
Дополнительная информация – по телефону +79039476681 (WhatsApp, Viber, Telegram) в рабочие дни с 8:00 до 18:00.
Благотворительный фонд назван в память о девочке, попавшей в
Миссия фонда – помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.