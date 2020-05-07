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Общество

Почти три тысячи продуктовых наборов передадут ветеранам в Пскове

В Пскове началась раздача праздничных продуктовых наборов к 75-летию Победы. Всего планируется раздать 2 959 наборов. Наборы предназначены для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников Ленинграда, тружеников тыла, вдов военнослужащих, погибших в период войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В работу по вручению наборов включились депутаты Псковской городской Думы, глава города Елена Полонская и волонтёры. Наборы пожилым людям доставляются с соблюдением всех мер безопасности.

«В действующем режиме самоизоляции увидеть героев мы смогли только через окно или поздороваться через порог. К сожалению, мы не можем обнять каждого, как хотелось бы. Соблюдаем все меры безопасности», – рассказала Елена Полонская.

Если возникла проблема с получением набора, или получатель находится вне дома, то необходимо позвонить по телефону 66-08-06.

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