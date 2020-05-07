Мадонна переболела коронавирусной инфекцией

20:27, 07 мая 2020, ПАИ

61-летняя американская певица Мадонна переболела коронавирусной инфекцией во время концертного тура Madame X. Как пишет Интерфакс, в социальной сети певица рассказала, что в настоящее время она не больна – тест выявил наличие антител к COVID-19, что свидетельствует о перенесённом заболевании.

«Когда у тебя находят антитела, это значит, у тебя был вирус. А он у меня и у нескольких других участников шоу определённо был во время моих концертов в Париже более семи недель назад. Мы тогда подумали, что подхватили грипп», – сообщила Мадонна.

Также Мадонна пожертвовала $1 млн на разработку вакцины против COVID-19.