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Общество

Мадонна переболела коронавирусной инфекцией

61-летняя американская певица Мадонна переболела коронавирусной инфекцией во время концертного тура Madame X. Как пишет Интерфакс, в социальной сети певица рассказала, что в настоящее время она не больна – тест выявил наличие антител к COVID-19, что свидетельствует о перенесённом заболевании.

«Когда у тебя находят антитела, это значит, у тебя был вирус. А он у меня и у нескольких других участников шоу определённо был во время моих концертов в Париже более семи недель назад. Мы тогда подумали, что подхватили грипп», – сообщила Мадонна.

Также Мадонна пожертвовала $1 млн на разработку вакцины против COVID-19.

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