0
22:22
Видео: самолёт для патрулирования лесов прибыл в Псковскую область
21:55
Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником
21:22
Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле
20:39
Браслеты и театр: как сотрудники ФСИН помогают наладить жизнь осуждённым
20:30
Видео: Какие электронные браслеты носят люди под домашним арестом
20:19
В Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом
19:30
Минздрав: Активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
Еще новости
Общество

Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле

Фото Дарьи Хватковой

«В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост стоимости на плодоовощную продукцию», – сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росстата.

Лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук – на 49,9%, чеснок – на 25,7%, белокочанная капуста и морковь – на 17,1%, картофель – на 16%, свёкла – на 10,7%, яблоки – на 8,8%, апельсины – на 8,4%.

При этом огурцы подешевели на 20,6%, а помидоры – на 10,3%. Отмечается, что на 12% выросли цены на гречку.

Кроме того, в 30 субъектах РФ был отмечен рост цен на куриные яйца – на 10% и более.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Видео: самолёт для патрулирования лесов прибыл в Псковскую область
07 мая 2020
Видео: самолёт для патрулирования лесов прибыл в Псковскую область
Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником
07 мая 2020
Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником
Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле
07 мая 2020
Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле
Видео: Какие электронные браслеты носят люди под домашним арестом
07 мая 2020
Видео: Какие электронные браслеты носят люди под домашним арестом
В Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом
07 мая 2020
В Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом
Минздрав: Активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
07 мая 2020
Минздрав: Активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
07 мая 2020
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о мусорном коллапсе из-за приехавших дачников
07 мая 2020
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о мусорном коллапсе из-за приехавших дачников

Идет загрузка...