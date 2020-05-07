Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле

21:22, 07 мая 2020, ПАИ

«В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост стоимости на плодоовощную продукцию», – сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росстата.

Лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук – на 49,9%, чеснок – на 25,7%, белокочанная капуста и морковь – на 17,1%, картофель – на 16%, свёкла – на 10,7%, яблоки – на 8,8%, апельсины – на 8,4%.

При этом огурцы подешевели на 20,6%, а помидоры – на 10,3%. Отмечается, что на 12% выросли цены на гречку.

Кроме того, в 30 субъектах РФ был отмечен рост цен на куриные яйца – на 10% и более.