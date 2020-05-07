Видео: самолёт для патрулирования лесов прибыл в Псковскую область

22:22, 07 мая 2020, ПАИ

Самолёт Cessna 182 для патрулирования лесного фонда прибыл на аэродром Серёдка в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Несмотря на то что действует система «Лесохранитель», бывают ситуации, когда очаги на большом удалении от камер и требуется присутствие воздушного судна над местом пожара, которое даёт точные координаты и подтверждает, что это действительно пожар в лесном фонде», – рассказал директор Противопожарного лесного центра Олег Черней.

По его мнению, Cessna 182 – это «очень хороший самолёт», который может находиться в воздухе до 9,5 часа. «Пилот подготовлен и готов к взлёту при необходимости», – заверил директор Противопожарного лесного центра.