ОНФ против COVID-19: Дмитрий Поликанов рассказал о борьбе Народного фронта с вирусом

23:48, 07 мая 2020, ПАИ

Заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в прямом эфире проекта Псковского агентства информации «Дистанционка» рассказал о деятельности Народного фронта в период пандемии коронавируса, о мерах поддержки волонтёров и способах противостояния мошенникам.

– Нам интересно узнать об общероссийских масштабах деятельности ОНФ в это непростое время. ОНФ и раньше активно занимался волонтёрскими проектами, но сейчас пик добровольческой деятельности. Это наблюдается по всей России? ОНФ от того, что сейчас происходит в стране, выигрывает?

– Я думаю, выигрывают все. Сейчас действительно наблюдается некий подъём. То, что сотни тысяч людей активно помогают другим, – это один из этапов формирования гражданского общества в нашей стране.

Когда мы начинали, думали, что откроем горячую линию (8-800-200-34-11) для оказания помощи пожилым и маломобильным людям. Потом горячая линия переросла в некое всероссийское справочное бюро, потому что у нас на этом номере и психологи МЧС, которые оказывают психологическую поддержку, и представители разный конфессий, которые оказывают духовную помощь.

Отдельный номер есть со Сбербанком – его сотрудники дают разъяснения по поводу пенсий, рассказывают, как правильно в режиме онлайн оплатить коммунальные услуги и так далее. На горячей линии ещё миллион других разных опций.

Очень приятно, что ОНФ стал платформой, структурной площадкой, которая смогла вокруг себя собрать армию волонтёров, волонтёров-медиков, ассоциацию волонтёрских центров, региональные волонтёрские организации. В рамках акции «Мы вместе» мы оказываем помощь самым разным категориям граждан.

Одновременно к нам присоединилось большое количество некоммерческих организаций. Они стали нашими настоящими партнёрами. Не сказать, что в это время им сейчас очень легко, и многие из них переживают трудности, связанные со снижением количества пожертвований. Тем не менее они тоже включаются, и у нас есть много совместных акций.

На сегодняшний день мы обработали больше 2,5 млн звонков, поступивших на горячую линию, больше 100 тысяч волонтёров зарегистрировались на сайте «Мы вместе», у нас больше 10 тысяч партнёров. За месяц с небольшим удалось создать движение помощи друг другу.

– Сейчас нет никакого разделения на партии, есть общая «война», общая беда – коронавирус. Как у вас складываются отношения с партийными структурами? Делятся ли волонтёры по партийной принадлежности?

– Наша задача – общая для всех: помогать людям. Хорошо, что во многих регионах функционируют волонтёрские штабы, например при губернаторе, где-то они функционируют на базе исполкомов «Единой России», где-то – на базе исполкомов ОНФ. Происходит постоянная координация, все вместе в ежедневном режиме обсуждаем возникающие проблемы и так далее.

На сайте «Мы вместе» нет галочки для выбора партии и политических взглядов. Нет никаких разделений – мы вместе делаем общее дело.

– Многие добровольцы оказывают помощь медикам, в том числе в «красных зонах». Сколько таких людей?

– Довольно большое количество ребят, которые входят в движение «Волонтёры-медики», работают в больницах. Мы запустили отдельное направление – помощь врачам. Буквально вчера приезжали грузовики, отгружали средства индивидуальной защиты, чтобы направить их в регионы.

Также мы помогаем врачам в регионах горячим питанием. Мы подключили гостиничный бизнес, который бесплатно предоставляет номера врачам, чтобы они могли выспаться, отдохнуть и в целях безопасности не ехать домой. Помощь врачам – одно из магистральных направлений для нас.

– Вы общаетесь с аудиторией разных регионов. По вашему ощущению, люди уже устали от ограничительных мер?

– Я разделил людей на две категории. Одна категория людей нашла в самоизоляции плюсы. Они стали больше спать, заниматься спортом, нашли время для общения с близкими, которого всегда не хватало из-за работы.

А вторая категория – люди, которые потихонечку сходят дома с ума, к сожалению. Эта категория не менее многочисленная, чем первая. Мне кажется, очень многие ждут начала привычного образа жизни и 12 мая, когда хотя бы в части регионов постепенно начнут снимать ограничения.

– Как вы относитесь к фразе, что мир после пандемии никогда не останется прежним? Действительно происходит сдвиг в общественном сознании, поведении людей?

– Мне кажется, сдвиг действительно происходит. Многие люди начинают переосмыслять или переоценивать какие-то вещи, начинают ценить то, на что раньше не обращали внимание. Мне кажется, будет меняться индустрия. Всё человечество начинает переходить на чуть-чуть другие рельсы, и триггером для этого стал коронавирус. Думаю, что политические и экономические элиты в разных странах этим воспользовались, чтобы запустить процессы, которые давно назревали.

Понятно, что будут меняться и ведущие отрасли экономики и что будет бум развития медицины, фармацевтики и генетики.

А то, что мы выдержали под санкциями, сделало нас сильнее. Сегодня, когда все страны закрылись и падает международный торговый обмен, мы сумели поднять сельское хозяйство, сумели укрепиться, чтобы встретить ситуацию более подготовленными.

– В конце апреля президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами вашего движения поддержал инициативу, направленную на распространение мер поддержки врачей и на волонтёров, которые работают вместе с медиками. Расскажите, о каких конкретных мерах шла речь?

– Мы сейчас ждём поручения президента по итогам этой встречи. Коллеги из администрации президента рассказали, что поручение на финальной стадии согласования. В ближайшее время оно будет опубликовано.

Есть правительственный документ, который предполагает, что на медиков, которые работают в «красной зоне», будут распространяться те же права и привилегии, что и на военнослужащих. Это касается выплат в случае заражения и, не дай бог, в случае смертельного исхода и так далее. Мы попросили, чтобы волонтёров, которые работают в «красной зоне», это тоже касалось. Ребята тянут эту лямку наравне с врачами-профессионалами. Надеюсь, что в поручении президента этот пункт появится.

– В России и у нас в регионе активизировались мошенники, которые начали выдавать себя за волонтёров: ходят по домам, предлагают не безвозмездно помощь. Как вы боретесь с этим? И что порекомендуете людям, которые сталкиваются с мошенниками?

– Волонтёры от ОНФ и акции «Мы вместе» имеют идентификационный бейдж, и они приходят на адреса только по заявкам, по звонку. Только позвонивший в call-центр человек и направленный к нему волонтёр знают уникальный номер заявки. Больше его никто не знает. Было лишь два-три случая, когда номера заявок не совпадали.

Большая просьба ко всем не поддаваться на разного рода акции, не пускать никого в квартиру. Нашим волонтёрам категорически запрещено в квартиру заходить.

Самое главное правило – не кидаться что-то делать сразу, когда услышали некое предложение. Нужно взять паузу, спокойно позвонить тому человеку, которому доверяете, с ним это обсудить и только после этого предпринимать какие-то действия и шаги. Главная задача мошенника – вывести из состояния баланса. Поэтому нужно включать мозг и звонить родственникам.