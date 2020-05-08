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Общество

Лес отделили противопожарным барьером от деревни в Невельском районе

В Невельском районе по требованию Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры лесной фонд был отделён от деревни Сомино противопожарным барьером. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что на территории сельского поселения «Плисская волость» расположена деревня Сомино, подверженная угрозе лесных пожаров.

В соответствии с правилами противопожарного режима в России в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова администрация сельского поселения должна была обеспечить очистку прилегающей к лесу территории от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Однако этого сделано не было.

В этой связи природоохранный прокурор внёс в адрес главы администрации сельского поселения «Плисская волость» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, государственный лесной фонд, граничащий с деревней Сомино, отделён противопожарным барьером.

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