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Общество

Эксперт: На время пандемии надо отказаться от сортировки мусора

Во время пандемии коронавируса стоит отказаться от ручной сортировки мусора. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре уже рекомендовали прекратить сортировку отходов из-за риска заражения персонала предприятий. Профессор поддержала эту идею.

«Люди выбрасывают, как минимум, салфетки, которые использовали больные коронавирусом. Когда контейнер отходов разгружают на сортировке, то вирус оказывается в воздухе и его могут вдохнуть работники сортировки. Наверное, на время пандемии следует от ручной сортировки точно отказаться», - сказала Анча Баранова.

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