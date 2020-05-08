Антикоррупционный мониторинг не проводился в Кунье

09:47, 08 мая 2020, ПАИ

Администрация посёлка Кунья не проводила предусмотренный законом антикоррупционный мониторинг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что администрация посёлка нарушила часть 2 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В частности, не был принят регламентирующий организацию и проведение антикоррупционного мониторинга правовой акт, антикоррупционный мониторинг не проводился.

В этой связи прокуратура Куньинского района в адрес главы администрации посёлка Кунья внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.