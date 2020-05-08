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Общество

Антикоррупционный мониторинг не проводился в Кунье

Администрация посёлка Кунья не проводила предусмотренный законом антикоррупционный мониторинг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что администрация посёлка нарушила часть 2 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В частности,  не был принят регламентирующий организацию и проведение антикоррупционного мониторинга правовой акт, антикоррупционный мониторинг не проводился.

В этой связи прокуратура Куньинского района в адрес главы администрации посёлка Кунья внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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