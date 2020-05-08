Выздоровевшие от коронавируса москвичи станут социальными помощниками для инфицированных

10:54, 08 мая 2020, ПАИ

В Москве переболевшие COVID-19 будут помогать людям с коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Об этом сообщает оперштаб столицы.

«Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтёрами для тех, кто ещё борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем», - рассказала вице-мэр города Анастасия Ракова.

276 человек уже согласились присоединиться к команде помощников. Волонтёры из числа перенесших коронавирус москвичей пройдут специальное дистанционное обучение.

«Мы каждый день обзваниваем тех, кто справился с болезнью, и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтёрство», − сообщила руководитель кол-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова.