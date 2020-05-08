Александр Котов назвал действенный метод воздействия на нарушителей самоизоляции

11:28, 08 мая 2020, ПАИ

Псковичи в полной мере осознают опасность нарушения режима самоизоляции в том случае, когда заразится их сосед или родственник. Так считает председатель регионального парламента Александр Котов, который стал гостем ПАИ-live 8 мая.

Александр Котов согласился с тем, что жители региона устали от режима самоизоляции, однако до спада эпидемии коронавируса ещё далеко, поэтому необходимо «ещё какое-то время потерпеть». Важно иметь в виду, что Россия находится на пятом месте в мире по числу заражённых. По словами спикера, одномоментно ограничения, вызванные угрозой распространения коронавируса, снять невозможно.

По словам Александра Котова, самым действенным методом воздействия на гуляющих псковичей в период самоизоляции будет заражение близкого человека, только тогда нарушители осознают всю опасность заболевания.

Гость эфира подчеркнул, что в сельской местности с дисциплиной дела обстоят лучше, людям, проживающим в частном секторе, проще самоизолироваться. Городским жителям этот период пережить сложнее.

Председатель регионального парламента подчеркнул, что органы государственной власти вынуждены находиться при исполнении обязанностей во время пандемии, и Псковское областное Собрание депутатов в полном объёме выполняет свои обязанности и полномочия.