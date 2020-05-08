Аркадий Мурылёв рассказал о погибшем при освобождении Украины дедушке-красноармейце

12:03, 08 мая 2020, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказал в Instagram о своём дедушке-красноармейце – сержанте Егоре Мурылёве.

«Егор Николаевич Мурылёв родился в 1905 году в деревне Тихменёво Пензенской области, – отметил Аркадий Мурылёв. – Мобилизован в Красную Армию летом 1941 года Кузнецким РВК Пензенской области. По социальному происхождению – из крестьян. По социальному положению – служащий. На 1941 год работал кладовщиком – заведующим складом».

На начало 1943 года сержант Егор Мурылёв проходил службу в должности командира миномётного расчёта в составе 87-го гвардейского стрелкового Краснознамённого полка имени М. В. Фрунзе 29-й гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии.

«Был тяжело ранен в боях в марте 1943 года, – продолжил Аркадий Мурылёв. – После ранения сначала проходил лечение в госпитале в городе Горький (Нижний Новгород), затем был направлен в город Молотов (Пермь), где проходил лечение в госпитале ЭГ 3950 по начало сентября 1943 г. После излечения 3 сентября 1943 года медкомиссией получил ограничение по службе (по состоянию здоровья) - годен к нестроевой службе, гр. II., но уже 8 сентября 1943 года убыл к новому месту службы».

На начало января 1944 года Егор Мурылёв находился в составе действующей армии и проходил службу в должности командира отделения в составе 396-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии, 38-й армии 1-го Украинского фронта. «Погиб в бою 8 января 1944 года при освобождении Украины», – добавил Аркадий Мурылёв.

Сержант Егор Мурылёв похоронен и увековечен в братской могиле в посёлке Ильинцы Винницкой области (Украина).

«К сожалению, никаких сведений о наградах моего деда найти не удалось. Мой отец Мурылёв Анатолий Егорович (генерал-лейтенант) вёл поиски захоронения своего отца в течение 45 лет и благодаря своему положению и воинскому званию в 1989 году всё-таки нашёл братское захоронение на территории Украины, где был погребён его отец. Летом 1990 года на могиле своего отца (Мурылёва Е. Н.) побывали его дети: сын (Мурылёв Анатолий Егорович) и дочь (Белашова (Мурылёва) Клавдия Егоровна). Двое других детей - сын Николай и дочь Мария - до этого дня, к сожалению, не дожили... Мечтаю побывать на могиле деда и я, так как никогда там не был...» – добавил Аркадий Мурылёв.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».