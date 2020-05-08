Александр Котов – о Дне Победы: Когда закончится коронавирус, мы проведём торжественные мероприятия

12:04, 08 мая 2020, ПАИ

После того как в Псковской области закончится сложный период, вызванный коронавирусом, планируется вернуться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и провести торжественные мероприятия. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов 8 мая в эфире проекта ПАИ-live.

«Традиционно мы этот праздник отмечаем в кругу семьи. Жаль, что сейчас невозможно провести торжественные мероприятия именно так, как мы привыкли. Но я думаю, что после того, как закончится этот сложный период, мы обязательно вернёмся к этому празднику и, если будет такая возможность, торжественно проведём мероприятия», - сказал Александр Котов.

Пользуясь случаем, он поздравил всех ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Псковской области с наступающим праздником – Днём Победы. «Это праздник отмечается в каждой семье, потому что все люди так или иначе были затронуты войной. Кто-то потерял своих родных и близких, кто-то находился в оккупации или трудился в тылу. Для нас это память, самый светлый праздник. Наши уважаемые ветераны подарили нам самое важное право – право на жизнь, которую мы должны сохранить», - заключил Александр Котов.