30 человек погибли на пожарах в Псковской области за четыре месяца

12:13, 08 мая 2020, ПАИ

С января по апрель 2020 года в Псковской области зарегистрировано 2 563 пожара. В них погибли 30 человек, а травмы получили 24 человека. Из числа погибших людей 17 – люди пенсионного возраста, 10 – лица без определённого рода деятельности, 2 – рабочие, 1 – инвалид, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За четыре месяца пожары уничтожили 276 строений, 6 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 26 млн 657 тысяч рублей. На пожарах спасено 168 человек, материальных ценностей на сумму 92 млн 280 тысяч рублей, 462 строения, 12 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём – 2 310 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 102, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 97, поджоги – 36, на транспорте – 14, иные – 4.