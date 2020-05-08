Ремонт детской поликлиники сделают в Великих Луках в рамках нацпроекта

12:21, 08 мая 2020, ПАИ

В рамках нацпроекта в Великих Луках сделают ремонт детской поликлиники Великолукской больницы. Об этом рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

«Планируется приобретение оборудования для псковского онкодиспансера, - отметила Надежда Рагозина. – Новый линейный ускоритель, который позволит открыть возможности для лучевой терапии. Всего будет 32 единицы оборудования по онкопрограмме».

По сосудистой программе будут приобретены четыре единицы – один ангиограф для Великих Лук.

«До этого они работали на арендованном оборудовании, а теперь будет собственное, - отметила Надежда Рагозина. – Ещё поступит оборудование для детского здравоохранения».

Также Надежда Рагозина отметила, что исполнение нацпроектов будет продолжено, несмотря на коронавирус.