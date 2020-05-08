Пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ в Псковской области

12:41, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковской области пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

«Сейчас у нас пять пациентов на ИВЛ, - рассказала Надежда Рагозина. – Три человека с коронавирусом, два с пневмонией».

Всего в регионе 110 аппаратов ИВЛ, из которых инвазивных – 55 и столько же неинвазивных.

«Число пациентов на ИВЛ пока недвузначное, запас аппаратов искусственной вентиляции лёгких есть», - добавила Надежда Рагозина, отметив, что соотношение коронавирусных пациентов к обычным, с внебольничной пневмонией, составляет 50 на 50.