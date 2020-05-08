Надежда Рагозина: Псковское здравоохранение справляется с пандемией коронавируса

12:45, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковской области здравоохранение справляется с пандемией коронавируса. Об этом 8 мая заявила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина, передаёт корреспондент Псковского агентства информаци.

«Справляемся ли мы? - Да, справляемся. Легко ли? - Нет не легко. И это унивирсальная проблема для всей страны», - сказала специалист.

Надежда Рагозина напомнила, что Минздрав разработал систему мероприятий для урегулирования ситуации с распространением коронавируса. «Врачи могут слегка переучиваться и становиться помощниками, - отметила она. – Анестезиолог-реаниматолог – узкая специальность, но есть специальности, которые приближены. И после дополнительных обучающих семинаров такие врачи могут стать помощниками и работать под руководством профессионалов».

По её словам, врачи, которые имеют сертификат по терапевтической специальности, умеют лечить пневмонию. «Это базовый навык врача-терапевта», - подчеркнула она.