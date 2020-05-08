Пациентов с лёгкой формой коронавируса тоже госпитализируют в Псковской области

12:55, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковской области госпитализируют всех заболевших коронавирусом, даже если наблюдается лёгкое течение заболевания. Об этом заявила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-брифинге 8 мая.

Надежда Рагозина напомнила, что особенностью заболевания коронавирусом является молниеносное ухудшение состояния инфицированного, тогда счёт идет на часы, и можно просто не успеть оказать помощь.

Руководство Минздрава допускает лечение лёгких форм коронавируса на дому, однако каждый регион принимает окончательное решение самостоятельно. «Наше мнение таково: до тех пор, пока этих пациентов можно госпитализировать, нужно это делать. До той поры, пока в стационарах есть места», - заметила спикер.

Надежда Рагозина подчеркнула, что госпитализация заражённого ковидом также нужна, чтобы обеспечить безопасность его близких.