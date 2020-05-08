55 лошадей ввезли из Евросоюза в Россию через Псковскую область

14:01, 08 мая 2020, ПАИ

С начала года из Европейского союза через пункты пропуска государственной границы РФ, которые расположены в Псковской области, проследовало 40 спортивных, 10 пользовательских и 5 племенных лошадей. Животные направились в разные города России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

За это же время из России через территорию Псковской области была вывезена 31 спортивная лошадь. Животные следовали транзитом по территории России в страны Евросоюза.

Всего с начала года сотрудники ведомства проконтролировали вывоз и ввоз 104 лошадей на пунктах пропуска государственной границы РФ.