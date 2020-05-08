72-летний Шварценеггер показал подписчикам «идеальную растяжку»

14:23, 08 мая 2020, ПАИ

Арнольд Шварценеггер разместил ролик, где он показывает подписчикам свою растяжку. Видео актёр разместил у себя на странице в Instagram.

«Гибкость так же важна, как и прокачка», — подписал свой пост Арнольд Шварценеггер.

В видеоролике Шварценеггер сел на шпагат на кухонном столе с сигарой во рту. Он также демонстративно тянулся к носкам. Многие из пользователей поверили в гибкость актёра, но в конце видео Арнольд отошёл в сторону и стало понятно, что на столе были специально сложенные штаны и обувь.