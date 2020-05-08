40% читателей ПАИ не стали бы делать прививку от COVID-19

15:20, 08 мая 2020, ПАИ

Прививку от коронавируса не сделали бы более 40% читателей Псковского агентства информации. Редакция провела опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте» и выяснила, хотели бы жители Псковской области привиться от COVID-19.

Большинство опрошенных - 41% - отказались бы от прививки.

32% читателей ПАИ хотели бы привиться, чтобы обезопасить себя от заражения и осложнений.

Четверть псковичей находятся в раздумьях и пока что не готовы ответить на этот вопрос.

Вопрос вызвал жаркую дискуссию в комментариях: некоторые утверждали, что добровольный отказ от вакцинации – безумие, другие уверены в обратном.