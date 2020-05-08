Просьбу внучки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата исполнили в Новосокольническом районе

16:44, 08 мая 2020, ПАИ

В Новосокольническом районе исполнили просьбу внучки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

В канун 75-летия Победы к главе сельского поселения «Пригородная волость» Ларисе Пуховой обратилась внучка погибшего солдата Ольга Гаврилова, проживающая в Вологде. Она сообщила, что вместе с другими родственниками в этом году планировала посетить могилу деда, но коррективы в планы внесла ситуация с пандемией коронавируса. Девушка попросила волонтеров возложить венок на братскую могилу в деревне Золотково.

Просьба была выполнена. Лариса Пухова возложила цветы и венок к могиле бойца Красной армии Павла Галышева. Также были возложены венки к мемориалу на братском захоронении воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Павел Галышев погиб 17 января 1943 года. Его похоронил друг в деревне Шатилово Новосокольнического района. В дальнейшем Павла Галышева перезахоронили в деревне Золотково на братском захоронении. «Его дочь Софья Цветкова искала могилу отца 50 лет, и лишь спустя полвека после окончания войны поиск увенчался успехом. К сожалению, дочь солдата не дожила до 75-летия Великой Победы, и ее просьбу почтить память героя на месте его захоронения исполнила внучка. Мы переслали Ольге Гавриловой фотографии, рассказали, как провели акцию памяти «Цветы Победы». С ее стороны было столько эмоций и благодарности!» - отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Наталья Рассказова.