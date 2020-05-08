Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer

17:29, 08 мая 2020, ПАИ

Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале группы в пятницу, 8 мая, и уже собрало больше двух миллионов просмотров.

В клипе музыканты примерили на себя образ мошенников из казино, которые гипнотизируют людей своими танцами и грабят, забирая себе все деньги.

«Съемки этого музыкального клипа проходили в Санкт-Петербурге до вспышки COVID-19 в Российской Федерации», - отмечает группа на своем канале.

Напомним, группа Little Big с песней Uno должна была представить Россию на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2020». Из-за коронавируса конкурс был отменен, но организаторы планируют 16 мая провести специальное шоу с участием музыкантов, которые должны были выступить в этом году.

