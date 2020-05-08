Три псковича стали призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

17:49, 08 мая 2020, ПАИ

Три ученика псковских школ стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель директора Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества Ирина Рябенко.

Так, в Псковской области призером всероссийской олимпиады школьников по литературе стал ученик 11 класса Гуманитарного лицея Пскова Антон Никогосов. А ученица 11 класса Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Арина Иванова и обучающаяся 11 класса Гуманитарного лицея Пскова Анна Левина стали призерами всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

Дипломы призеров будут направлены из Минпросвещения России в адрес комитета по образованию Псковской области.