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Общество

Три псковича стали призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Три ученика псковских школ стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель директора Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества Ирина Рябенко.

Так, в Псковской области призером всероссийской олимпиады школьников по литературе стал ученик 11 класса Гуманитарного лицея Пскова Антон Никогосов. А ученица 11 класса Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Арина Иванова и обучающаяся 11 класса Гуманитарного лицея Пскова Анна Левина стали призерами всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

Дипломы призеров будут направлены из Минпросвещения России в адрес комитета по образованию Псковской области.

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