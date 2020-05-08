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Общество

Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области

Археологический центр Псковской области объявил о наборе волонтёров для участия в летней полевой археологической школе «Горожане-2020», сообщается в группе «Поселение Горожане».

Полевая школа будет работать при поддержке фонда «История Отечества» с 24 июля по 17 августа. Место проведения: поселение X-XI вв. у деревни Горожане в Новосокольническом районе.

Полевая школа позволит совместить получение теоретических знаний по методике полевых археологических исследований (включая современные методы изучения и фиксации археологических объектов) и лекции специалистов по материальной культуре эпохи викингов с отработкой практических навыков исследования культурного слоя, графической фиксации объектов, зарисовки керамики и индивидуальных находок, а также методов ведения археологической разведки.

Полевая школа будет работать в две смены (по 12 дней) по 25 человек в каждой смене.

Желающим принять участие в работе археологической школы необходимо заполнить анкету и отправить ее по адресу электронной почты: navigarch@gmail.com. Анкета размещена здесь.

В указанной теме можно задать интересующие вопросы, получить информацию об экспедиции и необходимом снаряжении.

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