0
19:00
«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
18:42
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
18:16
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
17:50
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области
17:48
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: псковичка рассказала о подвигах дедушки-красноармейца
17:38
Псковичка рассказала о своей тёте, которая в 16 лет водила трёхтонку в блокадном Ленинграде
17:22
Фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе опубликовал госархив
Еще новости
Общество

Доктор Комаровский рассказал, как избежать пневмонии при коронавирусе

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры помогут предотвратить развитие пневмонии при заражении коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Комаровский отметил, что при коронавирусе пневмония является не осложнением, а проявлением болезни, в отличие от ОРВИ.

Однако хороший иммунитет будет бороться с размножением вируса в легких.

«Иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность», - отметил врач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Официально: третий случай заражения COVID-19 в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии Доктор Комаровский рассказал, как избежать пневмонии при коронавирусе 22 тест-системы на коронавирус разработали в России Роспотребнадзор ответил на актуальные вопросы про коронавирус Жара в +30 градусов и солнечные лучи снижают активность коронавируса 582 псковских предпринимателя попросили субсидии на зарплаты сотрудникам Диспетчерскую псковской скорой помощи оснастили новым оборудованием Сотрудникам псковской скорой помощи выплатили повышенную зарплату Установленные из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины 40% читателей ПАИ не стали бы делать прививку от COVID-19
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
08 мая 2020
«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
08 мая 2020
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
08 мая 2020
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области
08 мая 2020
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: псковичка рассказала о подвигах дедушки-красноармейца
08 мая 2020
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: псковичка рассказала о подвигах дедушки-красноармейца
Псковичка рассказала о своей тёте, которая в 16 лет водила трёхтонку в блокадном Ленинграде
08 мая 2020
Псковичка рассказала о своей тёте, которая в 16 лет водила трёхтонку в блокадном Ленинграде
Фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе опубликовал госархив
08 мая 2020
Фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе опубликовал госархив
Губернатор снял с должности главврача станции скорой помощи в Пскове за невыполнение поручений
08 мая 2020
Губернатор снял с должности главврача станции скорой помощи в Пскове за невыполнение поручений

Идет загрузка...