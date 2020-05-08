Доктор Комаровский рассказал, как избежать пневмонии при коронавирусе

17:56, 08 мая 2020, ПАИ

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры помогут предотвратить развитие пневмонии при заражении коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Комаровский отметил, что при коронавирусе пневмония является не осложнением, а проявлением болезни, в отличие от ОРВИ.

Однако хороший иммунитет будет бороться с размножением вируса в легких.

«Иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность», - отметил врач.