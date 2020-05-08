Власти города накануне Дня Победы возложили цветы к воинским захоронениям в Пскове

17:58, 08 мая 2020, ПАИ

В пятницу, 8 мая, накануне Дня Победы, власти города возложили цветы к местам массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Елена Полонская и глава администрации Александр Братчиков отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«К сожалению, из-за коронавирусной инфекции мы не можем обнять сегодня ветеранов, но сказать им слова благодарности, поинтересоваться здоровьем - по возможности оказать помощь - наша задача. Поэтому депутаты городской Думы сегодня и завтра по телефону лично поздравят псковичей», - сказала Елена Полонская.

У памятного знака освободителям города Пскова «Танк Т-34» на площади Героев-десантников возложил цветы замглавы Пскова Владимир Воробьев: «В нашей истории есть события, которые никогда не забудутся народом, время над ними не властно. К таким событиям истории относится Великая Отечественная война, которую вел наш народ долгих 4 года, чтобы одержать победу над фашистской Германией». В Крестах к братской могиле 65 тысяч советских военнопленных, погибших в фашистском концлагере, возложил цветы замглавы Пскова Сергей Гаврилов: «Наш святой долг помнить, чтить и хранить в памяти доблестный, героический подвиг нашего народа».

Также в этот день возложили цветы парламентарии Александр Баев, Эдуард Белов, Валерий Тюменцев, Сергей Федоров, Григорий Стороненков и Галина Неваленная.

Напомним, что из-за эпидемиологической обстановки в регионе введены ограничительные меры. Поэтому большинство мероприятий, посвященных 75-летию Победы, будут проходить в онлайн-режиме – ознакомиться с ними можно здесь.