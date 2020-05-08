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Общество

Борис Ёлкин: Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен полностью

Борис Ёлкин

Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен в полном объёме, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.

«Был технологический, технический сбой с выплатой аванса – не заработной платы. Вчера вопрос решили, деньги были отправлены, насколько мне известно, все получили аванс в полном объёме», – сказал руководитель ведомства, комментируя сообщения в анонимных telegram-каналах о проблемах с зарплатой в ГП «Псковавтотранс».

7 мая директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев опроверг слухи о том, что на предприятии не выплачивается зарплата.

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