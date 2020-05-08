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Общество

Видео: Онлайн-трансляцию свадьбы предлагают псковичам во время карантина

Во время эпидемии псковский ЗАГС продолжает регистрировать браки, в условиях карантина в зал допускают только жениха и невесту, к молодожёнам предъявляют строгие требования. Родственники могут наблюдать церемонию онлайн, из ЗАГСа ведётся прямая видеотрансляция.

 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с конца марта 2020 года регистрации брака в ЗАГСе проводятся в присутствии лишь лиц, вступающих в брак, без приглашённых. Родные и близкие не могут быть на церемонии регистрации брака, а молодожёны обязаны соблюдать масочный режим. ⠀

В период пандемии многие учреждения страны форсируют работу по внедрению возможности предоставления услуг в дистанционном формате, переходят на удалённый режим. В связи с этим Театрально-концертная дирекция вышла с инициативой в адрес комитета юстиции Псковской области по организации онлайн-трансляции регистрации брака.

Инициативу поддержали – и сегодня мы можем порадовать родственников брачующихся пар и в прямом эфире показать процедуру регистрации из зала Дворца бракосочетания.

Родственники молодожёнов могут присоединиться к церемонии из своих квартир и домов, не нарушая режима самоизоляции. Вещание идёт через закрытый канал в YouTube, доступ к трансляции имеют лишь молодожёны и лица, кому они пересылают ссылку-доступ.

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