Псковские налоговые инспекции не будут принимать граждан до 15 мая

20:34, 08 мая 2020, ПАИ

Приём граждан в налоговых инспекциях Псковской области приостановлен до 15 мая включительно в связи с пандемией коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Все услуги псковичи могут получить онлайн с помощью сайта ФНС России, где имеется более 50 онлайн-сервисов. Например, в «Личном кабинете налогоплательщика» псковичи могут уплатить налоги, уточнить информацию о своём имуществе, отправить декларацию по форме 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи.

Обратиться за консультацией по налогам жители Псковской области также могут по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222 и по телефонным номерам налоговых инспекций региона.