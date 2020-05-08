Все контракты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены в Псковской области

19:42, 08 мая 2020, ПАИ

100% контрактов от первоначального плана национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год заключены в Псковской области. Всего разыграно 46 объектов на сумму около 2,3 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По итогам электронных торгов образовалась экономия в размере около 70 млн рублей. На эти деньги разыгрываются дополнительные контракты.

В 46 объектов вошло 14 региональных дорог. Ремонт трёх из них (автодороги Псков – Большая Дуга – Стороп, Северный обход и Пушкинские Горы – Локня) выполнит в рамках государственного задания ГБУ ПО «Псковавтодор». Три крупных контракта заключены с АО «Буер» (ремонт Гдовской трассы, участков дорог Великие Луки – Усвяты и Дедовичи – Дно – Костыжицы). Ещё один участок дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье отремонтирует фирма «ДСК АБЗ-Дорстрой». Два заказа выполнит ООО «Дорстройсервис» (дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры и Псков – Кислово – Палкино). Ещё два контракта заключено с ООО «ДАФ» (Заполье – Гдов и Струги Красные – Ляды). Ремонтом дороги Черёха – Высоцкое – с/т «Весна-80» займётся ООО «Меридиан». ООО «Автомобильные дороги Пскова» отремонтирует участки двух дорог, ведущих к границе с Республикой Беларусь: Невель – Новохованск – граница с Белоруссией и Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией.

В Псковскую городскую агломерацию вошло 25 объектов.

В Пскове – девять. Два из них – реконструкция перекрёстков улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, Индустриальной и Инженерной – переходящие объекты, реализация которых началась в 2019 году. Один контракт исполнен: дорога на кладбище в Орлецах отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Работы продолжаются на Рижском проспекте, на улицах Боровой, Черняховского, Гагарина, Инженерной, объездной дороге под виадуком. Подрядными организациями в Пскове выступают ООО «Спецдор 60», ООО «Дорстройсервис», ООО «ЭкспрессСтрой».

В Псковском районе уже отремонтировали дорогу Логозовичи – Тупы – Корлы. В работе остаются четыре участка дорог, один из которых – дополнительный объект по результатам экономии. Здесь ремонтом занимаются ООО «Спецдор 60» и ООО «Дорожник-2010».

В Островском районе в нацпроект включены три улицы в Острове – Балтийская, Пригородная и Рымара. Подрядчик на объектах – ООО «Дорстройсервис».

В Палкинском районе разыграно два контракта на ремонт двух участков дороги Рубцово – Амосово. Второй – по итогам экономии. Подрядчики – «Феникс групп» и индивидуальный предприниматель Феофанов.

В Печорском районе дороги нацпроекта – улицу Каштановую в Печорах и улицы в деревнях Киршино, Кривск и Речки – ремонтирует ООО «Печорыагродорстрой». По результатам экономии законтрактован участок улицы Новые Бутырки, подрядчик – ООО «Строймострегион».

Кроме того, нацпроектом предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Нанесением разметки и обустройством безопасных пешеходных переходов займётся ООО «Знак-Трейд СПб», установкой барьерного ограждения – АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция»», освещение на пешеходных переходах и автобусных остановках выполнит ООО «Лидерстрой». Элементы освещения вдоль региональных дорог установят три компании: ООО «Формоза-Сервис», ООО «Дорсервис», ООО «Светосервис-Санкт-Петербург».