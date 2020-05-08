Михаил Ведерников: Мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг партизан

19:51, 08 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram рассказал о вкладе партизанского движения Псковской области в Победу в Великой Отечественной войне.

«Участники акции «По улицам Победы» рассказывают об истории названий улиц, площадей, скверов, связанных с Великой Отечественной войной, – отметил глава региона. – В Псковской области сложно выделить какую-то одну фамилию: по итогам войны 150 уроженцев Псковской земли получили звание Героя Советского Союза. Но если говорить об особенностях Псковской области, то в каждом районном центре есть монумент, улица или площадь, посвящённые памяти местных партизан».

«Улицы Васильева, Голикова, Харченко, Марго, Гаврилова, Ершова, Егорова, Германа, сквер Красных Партизан – каждый из этих объектов хранит историю отважных людей, которые внесли большой вклад в Великую Победу, – подчеркнул губернатор. – В общей сложности на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад численностью около 57 тысяч человек».

Михаил Ведерников напомнил, что маршал Георгий Жуков в своих мемуарах писал, что для противника фактическая война на два фронта стала полной неожиданностью: с одной стороны – против регулярных войск Красной армии, а с другой — против организованных партизанских сил в тылу.

«Сегодня мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг этих героических людей, которые восстали против ненавистного врага, плечом к плечу бились за свободу нашей Родины. Вечная память героям!» – добавил глава региона.